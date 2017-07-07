Матч, посвященный независимости Малави: в давке на стадионе погибли 8 человек

Во время товарищеского матча между командами "Ньяса Биг Буллетс" и "Сильвер Страйкерс", посвященного 53-й годовщине независимости Малави, произошла давка, сообщает ВВС.

Вход на Национальный стадион Бингу был бесплатным, что и привело к давке и трагедии.

Погибли 8 человек, в том числе 7 детей. Десятки человек получили травмы.

Президент Малави Питер Мутарика не прибыл на матч как было запланировано. Позже он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

ВВС сообщает, что, несмотря на трагедию, матч состоялся и "Ньяса Биг Баллетс" победили. Также в статье команды названы местными грандами. Однако, "Биг Баллетс" занимает седьмое место, а "Сильвер Страйкерс" десятое место в Суперлиге Малави.

Кроме того, матч "Сильвер Страйкерс" - "Ньяса Биг Баллетс" на официальном сайте называется игрой местной Суперлиги. На сайте написано, что матч отложен.