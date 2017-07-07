Тель-авивский "Маккаби" заинтересован в Танасисе Адетонкумбо

Тель-авивский "Маккаби" заинтересован в греческом легком форварде нигерийского происхождения Танасисе Адетонкумбо, сообщает Sport5.

Фаворитами в борьбе за баскетболиста считаются "Эмпорио Армани" (Милан) и "Панатинаикос".

В прошлом сезоне форвард играл в клубе "Андорра", выступающем в чемпионате Испании. Среднестатистические показатели 7.5 + 3.8 подбора за игру.

На драфте 2014 года Танасис Адетонкумбо был выбран под 51-м номером "Нью-Йорк Никс". Он играл за этот клуб в Летней лиге. В январе 2016 года Танасис подписал с "Никс" 10-дневный контракт, который не был продлен.

Форвард выступал за клубы "Филатлитикос", "Дэлавер 87", "Уэстчестер Никс".

Танасис Адетонкумбо - старший брат игрока "Милуоки Бакс" Янниса Адетонкумбо.