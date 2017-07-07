Агнешка Радванська и Каролин Возняйки вышли в третий круг Уимблдона

В матче второго круга Уимблдона сильнейшая польская теннисистка Агнешка Радванська победила американку Кристину Макхэйл 5:7, 7:6, 6:3. В следующем матче ее соперницей станет швейцарка Тимея Бачински.

Француженка Кристина Младенович, уверенно начав матч, уступила американке Элисон Риске 6:2, 4:6, 4:6. Элисон предстоит встреча с соотечественницей Коко Вандевеге.

Зарина Диас (Казахстан) победила Арину Родионову (Австралия) 6:4, 7:6. В следующем туре она сыграет с хорватской Петрой Мартич. Испанка Гарбинье Мугуруса Бланко обыграла бельгийку Янину Викмайер 6:2, 6:4. Ей предстоит матч против румынки Сораны Кирсти.

Первая ракетка мира Ангелик Кербер одолела бельгийку Кирстен Флипкенс 7?5, 7:5. В следующем туре немка встретится с американкой Шелби Роджерс, обыгравшей чешку Люси Шафаржову.

Россиянка Дарья Касаткина проиграла эстонке Анетт Контавейт 3:6, 2:6. Эстонка в следующем матче сыграет с Каролин Возняцки (Дания). Бывшая первая ракетка мира победила болгарку Цветану Пиронкову 6:3, 6:4.