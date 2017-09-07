7 сентября 2017 г.
последняя новость: 19:00
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:36 Кубок мира: Борис Гельфанд сыграет на тай-брейке. Сергей Карякин и Вишванатан Ананд выбыли из борьбы
16:32 Евробаскет: россияне победили сборную Великобритании
11:26 Уворачиваясь от "мухи размером с дракона", полуфиналистка US Open упала на пресс-конференции
11:11 В Мексике застрелен боксер, участник Афинской олимпиады
10:54 Впервые с 2003 года рейтинги WTA и АТР возглавят представители одной страны
10:10 Палестинец забил красивый гол в отборочном матче
09:48 Отборочный матч чемпионата мира будет переигран. Арбитр дисквалифицирован пожизненно
08:43 Inside the Games: российских и украинских тяжелоатлетов могут не допустить на чемпионат мира
08:17 Евробаскет: украинцы сыграют со словенцами. Выбыли сборные Польши, Исландии, Израиля и Грузии
08:03 Открытый чемпиона США: в женском турнире будут американские полуфиналы
Спорт

Кубок мира: Борис Гельфанд сыграет на тай-брейке. Сергей Карякин и Вишванатан Ананд выбыли из борьбы

время публикации: 18:36 | последнее обновление: 18:40 блог версия для печати фото
Кубок мира: Борис Гельфанд сыграет на тай-брейке. Сергей Карякин и Вишванатан Ананд выбыли из борьбы

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в двух партиях обыграл россиянина Алексея Дреева и вышел в третий круг Кубка мира, который проходит в Тбилиси.

Француз Максим Вашье-Лаграв (2804) победил россиянина Бориса Грачева (2654) 1.5:0.5. Экс-чемпион мира Владимир Крамник (2803) с таким же счетом обыграл россиянина Антона Демченко (2650).

Украинец Василий Иванчук (2727) и поляк Ян-Кшиштоф Дуда (2698) обе партии завершили вничью и сыграют на тай-брейке. Один из ведущих гроссмейстеров мира Левон Аронян (Армения, 2802) и китайская шахматистка Хоу Ифань (2670) также продолжат матч завтра, 8 сентября.

Претендент на звание чемпиона мира Сергей Карякин (2780) проиграл россиянину Даниилу Дубову (2666) 0.5:1.5. Экс-чемпион мира Вишванатан Ананд (Индия, 2794)уступил уроженцу Харькова Антону Ковалеву (Канада, 2649).

Сильнейший шахматист Израиля Борис Гельфанд (2737) сыграл обе партии вничью с китайцем Хао Вангом (2701). Завтра они встретятся на тай-брейке.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 сентября 2017 г.
Кубок мира по шахматам: второй круг израильтяне начали с ничьих
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 августа 2017 г.
Президент ФИДЕ считает, что явного фаворита на Кубке мира нет, букмекеры считают фаворитом чемпиона мира
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 августа 2017 г.
Кубок мира по шахматам: Родштейн против Оганесяна, Гельфанд - Ступака
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Турнир в Сент-Луисе: в блице Каспаров выиграл одну партию из 9, в трех проиграл
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 августа 2017 г.
Быстрые шахматы: Каспаров проиграл две партии и выиграл одну
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 августа 2017 г.
Выступление Гарри Каспарова в Сент-Луисе: поражение от Непомнящего и пять партий вничью
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 июля 2017 г.
В мужском турнире Маккабиады участвует и лидирует украинская шахматистка







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 7 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017