Кубок мира: Борис Гельфанд сыграет на тай-брейке. Сергей Карякин и Вишванатан Ананд выбыли из борьбы

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в двух партиях обыграл россиянина Алексея Дреева и вышел в третий круг Кубка мира, который проходит в Тбилиси.

Француз Максим Вашье-Лаграв (2804) победил россиянина Бориса Грачева (2654) 1.5:0.5. Экс-чемпион мира Владимир Крамник (2803) с таким же счетом обыграл россиянина Антона Демченко (2650).

Украинец Василий Иванчук (2727) и поляк Ян-Кшиштоф Дуда (2698) обе партии завершили вничью и сыграют на тай-брейке. Один из ведущих гроссмейстеров мира Левон Аронян (Армения, 2802) и китайская шахматистка Хоу Ифань (2670) также продолжат матч завтра, 8 сентября.

Претендент на звание чемпиона мира Сергей Карякин (2780) проиграл россиянину Даниилу Дубову (2666) 0.5:1.5. Экс-чемпион мира Вишванатан Ананд (Индия, 2794)уступил уроженцу Харькова Антону Ковалеву (Канада, 2649).

Сильнейший шахматист Израиля Борис Гельфанд (2737) сыграл обе партии вничью с китайцем Хао Вангом (2701). Завтра они встретятся на тай-брейке.