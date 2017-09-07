Открытый чемпиона США: в женском турнире будут американские полуфиналы

Все полуфиналистки Открытого чемпионата США будут представлять страну-организатора турнира. Это произошло впервые за 36 лет.

Коко Вандевей победила чешку Каролину Плишкову 7:6, 6:3. Теперь чешская теннисистка уступит звание первой ракетки мира испанке Гарбинье Мугурусе Бланко.

В полуфинале она сыграет с Мэдисон Киз, которая обыграла эстонку Кайю Канепи 6:3, 6:3. Матч продолжался 69 минут.

Во втором полуфинале сыграют Винус Уильямс и Слоан Стивенс.

Последний раз в полуфинал Отрытого чемпионата США вышли только американки в 1981 году.