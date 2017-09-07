7 сентября 2017 г.
последняя новость: 12:18
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:26 Уворачиваясь от "мухи размером с дракона", полуфиналистка US Open упала на пресс-конференции
11:11 В Мексике застрелен боксер, участник Афинской олимпиады
10:54 Впервые с 2003 года рейтинги WTA и АТР возглавят представители одной страны
10:10 Палестинец забил красивый гол в отборочном матче
09:48 Отборочный матч чемпионата мира будет переигран. Арбитр дисквалифицирован пожизненно
08:43 Inside the Games: российских и украинских тяжелоатлетов могут не допустить на чемпионат мира
08:17 Евробаскет: украинцы сыграют со словенцами. Выбыли сборные Польши, Исландии, Израиля и Грузии
08:03 Открытый чемпиона США: в женском турнире будут американские полуфиналы
07:48 US Open: Надаль победил россиянина в четвертьфинале. Федерер проиграл аргентинцу
22:20 Евробаскет: израильтяне проиграли украинцам и выбыли
Спорт

Впервые с 2003 года рейтинги WTA и АТР возглавят представители одной страны

время публикации: 10:54 | последнее обновление: 11:00 блог версия для печати фото
Впервые с 2003 года рейтинги WTA и АТР возглавят представители одной страны

Впервые с 2003 года рейтинги Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации возглавят представители одной страны.

Впервые в истории это будут испанцы.

Рейтинг АТР возглавляет Рафаэль Надаль, накануне вышедший в полуфинал Открытого чемпионата США.

На следующей неделе рейтинг WTA возглавит испанка Гарбинье Мугуруса Бланко, проигравшая в четвертом круге Открытого чемпионата США. На первой позиции она сменит чешку Каролину Плишкову, проигравшую в четвертьфинале (в прошлом году чешская теннисистка играла в финале US Open).

В 2003 году рейтинги возглавляли американцы Андре Агасси и Серена Уильямс.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 сентября 2017 г.
Открытый чемпиона США: в женском турнире будут американские полуфиналы
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 сентября 2017 г.
US Open: Надаль победил россиянина в четвертьфинале. Федерер проиграл аргентинцу
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 сентября 2017 г.
Винус Умльямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США
// NEWSru.co.il // Спорт // 3 сентября 2017 г.
Дарья Касаткина и Элина Свитолина вышли в четвертый круг Открытого чемпионата США
// NEWSru.co.il // Спорт // 3 сентября 2017 г.
Надаль и Федерер вышли в четвертый круг. Села и Дарчис победили российско-тунисский дуэт
// NEWSru.co.il // Спорт // 3 сентября 2017 г.
У Новака Джоковича родилась дочь
// NEWSru.co.il // Спорт // 2 сентября 2017 г.
Шварцман и Шаповалов вышли в четвертый круг US Open







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 7 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017