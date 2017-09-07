Впервые с 2003 года рейтинги WTA и АТР возглавят представители одной страны

Впервые с 2003 года рейтинги Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации возглавят представители одной страны.

Впервые в истории это будут испанцы.

Рейтинг АТР возглавляет Рафаэль Надаль, накануне вышедший в полуфинал Открытого чемпионата США.

На следующей неделе рейтинг WTA возглавит испанка Гарбинье Мугуруса Бланко, проигравшая в четвертом круге Открытого чемпионата США. На первой позиции она сменит чешку Каролину Плишкову, проигравшую в четвертьфинале (в прошлом году чешская теннисистка играла в финале US Open).

В 2003 году рейтинги возглавляли американцы Андре Агасси и Серена Уильямс.