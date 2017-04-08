Хакеры похитили и опубликовали интимные фото жены Павла Мамаева

Хакеры похитили и опубликовали фото модели Аланы Мамаевой, жены полузащитника "Краснодара" и сборной России Павла Мамаева, сообщает The Sun.

Аккаунт Аланы Мамаевой был взломан в январе. Преступники пытались шантажировать супругов. Они утверждают, что у них есть немало компромата.

Алана Мамаева не комментировала похищение фотографий.

В январе Павел Мамаев опубликовал в соцсетях обращение: " Уважаемые друзья, считаю необходимым вас сообщить, что неизвестными мне людьми был взломан аккаунт моей жены Аланы. В связи с этим хотел бы вас предупредить, что в различные медийные источники может быть вброшена искаженная, неправдивая, компрометирующая информация обо мне и моей семье. Прошу не обращать на подобные действия внимания. Сведения о произошедшем переданы в правоохранительные органы".