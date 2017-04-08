Бразильцы выходят на замену и спасают "Ливерпуль". "Горожане" укрощают "тигров"

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" 4:0. "Манчестер Сити" победил "тигров" 3:1. "Ливерпуль" в гостях одолел "Сток Сити" 2:1.

Тоттенхэм (Лондон) - Уотфорд 4:0

"Молотобойцы" сократили оставание от "Челси" до 4 очков.

Манчестер Сити - Халл Сити 3:1

Мидлсборо - Бернли 0:0

Сток Сити - Ливерпуль 1:2

"Гончары" выиграли первый тайм - за минуту до перерыва отличился Джонатан Уолтерс.

Юрген Клопп угадал с заменами. В перерыве матча он выпустил Филипе Коутинью и Роберту Фирмину. В середине второго тайма они забили два мяча в течение трех минут.

Вест Бромвич - Саутгемптон 0:1

Вест Хэм (Лондон) - Суонси 1:0