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Спорт

Победителем регулярного чемпионата стал "Реал". Команда Дэвида Блатта вышла в плэй-офф

время публикации: 08:04 | последнее обновление: 08:09 блог версия для печати фото
Победителем регулярного чемпионата стал "Реал". Команда Дэвида Блатта вышла в плэй-офф

Завершился групповой турнир Евролиги УЛЕБ. Тель-авивский "Маккаби" занял 14-е место, обойдя только "Милан" и УНИКС. Победителем регулярного чемпионата стал мадридский "Реал".

"Дарюшафака" разгромила "Црвену Звезду" 78:62 и стала последним участником плэй-офф.

ЦСКА (Москва, Россия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 90:86

Дарюшафака (Стамбул, Турция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 78:62

Эмпорио Армани (Милан, Италия) - УНИКС (Казань, Россия) 68:91

Реал (Мадрид, Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 97:80

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