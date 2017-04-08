Победителем регулярного чемпионата стал "Реал". Команда Дэвида Блатта вышла в плэй-офф

Завершился групповой турнир Евролиги УЛЕБ. Тель-авивский "Маккаби" занял 14-е место, обойдя только "Милан" и УНИКС. Победителем регулярного чемпионата стал мадридский "Реал".
"Дарюшафака" разгромила "Црвену Звезду" 78:62 и стала последним участником плэй-офф.
ЦСКА (Москва, Россия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 90:86
Дарюшафака (Стамбул, Турция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 78:62
Эмпорио Армани (Милан, Италия) - УНИКС (Казань, Россия) 68:91
Реал (Мадрид, Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 97:80