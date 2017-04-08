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Спорт

Клуб "Газпрома" разгромил "волков". "Лейпциг" в меньшинстве одолел "фармацевтов"

время публикации: 18:53 | последнее обновление: 18:53 блог версия для печати фото
Победный гол был забит на третьей минуте компенсированного времени. Отличился вышедший на замену Юсуф Поульссен

Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Германии. "Шальке 04" разгромил "Вольфсбург" 4:1. "Гамбург" одолел "Хоффенхайм" 2:1. "Лейпциг" вырвал победу над "Байером" 1:0.

Шальке 04 (Гельзенкирхен) - Вольфсбург 4:1

Кельн - Боруссия (Менхенгладбах) 2:3

После домашнего поражения от прямого конкурента в битве за "зону еврокубков" "Кельн", скорее всего, выпал из борьбы за последнюю путевку в Лигу чемпионов (хотя математические шансы есть).

Гамбург - Хоффенхайм 2:1

"Динзавры", ведущие борьбу за выживание, подставили ножку "деревенским парням", ведущим борьбу за медали Бундеслиги.

Оба мяча в ворота гостей забил Аарон Хант.

Фрайбург - Майцнц 1:0

Лейпциг - Байер 1:0

"Лейпциг" вряд ли сумеет настичь "Баварию", но вторым держится вполне уверенно. В этом туре подопечные Хазенхюттля увеличили отрыв от "Хоффенхайма" и могут увеличить отрыв от дортмундской "Боруссии" ("шмели" играют с "Баварией").

На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Вилли Орбан.

Победный гол был забит на третьей минуте компенсированного времени. Отличился вышедший на замену Юсуф Поульссен.

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