8 апреля 2017 г.
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Спорт

Спортивные знаменитости, чьи интимные фото хакеры "слили" в сеть

время публикации: 14:43 | последнее обновление: 15:06 блог версия для печати фото
Хоуп Соло
Пейдж

В связи с происшествием с известной рестлершей Пейдж, чьи интимные фото и видеоматериалы хакеры выложили в Интернет, британский таблоид The Sun опубликовал список спортивных знаменитостей, пострадавших от компьютерных преступников.

Пейдж (рестлинг).

Вратарь сборной США по футболу Хоуп Соло. Обнаженные фото двукратной олимпийской чемпионки оказались в числе так называемых The Fappening.

Джастин Верландер (бейсбол) и его жена Кэйт Аптон.

Дилетта Леотта - журналистка итальянской версии Sky Sports. "Обнаженные" фото и видеоматериалы были похищены с ее iCloud.

Маркос Рохо (защитник "Манчестер Юнайтед").

Мартин Касерес (футболист "Саутгемптона", ранее игравший в "Барселоне" и "Ювентусе").

Сэр Ян Ботем - легендарный игрок в крикет.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что хакеры похитили и выложили в сеть интимные фото жены Павла Мамаева.

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