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Спорт

Ничья в мадридском дерби. "Реал" не смог победить "Атлетико"

время публикации: 20:07 | последнее обновление: 20:07 блог версия для печати фото
Ничья в мадридском дерби. "Реал" не смог победить "Атлетико"

В центральном матче 31-го тура чемпионата Испании встречались мадридские "Реал" и "Атлетико". Игра завершилась вничью 1:1.

"Реал": Навас, Карвахаль, Пепе (Начо, 67), Серхио Рамос, Марселу, Кроос (Иско, 76), Модрич, Каземиру, Бэйл (Васкес, 80), Бензема, Криштиану Роналду

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль (Корреа, 62), Феррейра-Карраско (Хименес, 87), Гризманн, Фернандо Торрес (Партей, 78)

В середине первого тайма оборона "индейцев" стала сбоить. Прошла "стенка" Бензема - Роналду - Бензема, после которой француз бил из убойной позиции, но Облак выручил. Затем отлично пробил Криштиану Роналду. Защитник головой вынес мяч с линии ворот.

На 39-й минуте Серхио Рамос грубо ошибся в центре поля, подарив мяч Гризманну. Антуан прошел вперед и пробил метров с 25. Навас "потянул" мяч, летевший в дальнюю "шестерку".

На 48-й минуте Карвахаль навесил. Криштиану Роналду головой сбросил мяч. Бэйл бил с близкого расстояния. Облак сумел парировать. На 52-й минуте следует навес со штрафного. Пепе пробил головой 1:0.

На 85-й минуте Гризманн вышел один на один 1:1.

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