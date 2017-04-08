Марио Балотелли огорчил бывшего голкипера "Маккаби" и "Апоэля"

В стартовом матче 32-го тура чемпионата Франции "Ницца" в гостях обыграла "Лилль" 2:1. Оба мяча в ворота бывшего голкипера тель-авивских "Апоэля" и "Маккаби" Виктора Эньемы забил Марио Балотелли.

Победа вывела "Ниццу" на второе место.

На 14-й минуте хозяева подали угловой. Защитники мяч вынесли. Де Превилль навесил. Защитник выбил мяч. Ибрагим Амаду пробил метров с 23. После рикошета мяч оказался в углу ворот 1:0.

На 17-й минуте Эйссерик делает пас на линию штрафной. Марио Балотелли слету пробил в дальний нижний угол 1:1.

На 44-й минуте Рикардо нанес обводящий удар. Эньема мяч парировал. Балотелли добил мяч в сетку 1:2.