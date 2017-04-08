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Спорт

Первый тегеранский марафон: мужчины и женщины бежали отдельно

время публикации: 12:26 | последнее обновление: 12:26 блог версия для печати фото
Первый тегеранский марафон: мужчины и женщины бежали отдельно

7 апреля в столице Ирана прошел первый тегеранский марафон. Марафонскую дистанцию бежали только мужчины. Женщины соревновались отдельно - 10-километровый забег проходил на стадионе "Азади", сообщает Le Parisien.

В забегах приняли 200 иностранных граждан и 500 иранцев. Бегуны из США не смогли получить визы для въезда в страну.

В первом тегеранском марафоне приняли участие только любители.

В заявлении организаторов говорится, что они не теряют надежды привлечь к участию в последующих марафонах спортсменов-профессионалов.

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