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Спорт

Футбольный "хет-трик Горди Хоу". "Подводники" обыграли "Атлетик"

время публикации: 12:04 | последнее обновление: 12:07 блог версия для печати фото
Футбольный "хет-трик Горди Хоу". "Подводники" обыграли "Атлетик"

В стартовом матче 31-го тура чемпионата Испании встречались команды, ведущие борьбу за место в еврокубках (а при удачных раскладах - и за четвертую путевку в Лигу чемпионов).

"Вильярреал" победил "Атлетик" 3:1. "Подводники" занимают пятое место, отставая на 4 очка от "Севильи". При этом они на восемь очков опережают идущий шестым "Атлетик".

Виктор Руиз особо отличился в этом матче - открыл счет на 17-й минуте, сделал результативную передачу на 58-й и был удален (прямое удаление) на 74-й.

На 17-й минуте Сориано делает пас Сольдадо. Тот врывается в штрафную и бьет. Мяч попадает в защитника, затем в штангу и отлетает к Виктору Руису. Тот из пределов вратарской пробил точно 1:0.

На 20-й минуте гости подали угловой. Лапорте нанес удар слету 1:1.

На 47-й Сориано делает отличный пас вразрез. Бакамбю вышел один на один. Несмотря на то, что его настиг защитник, француз сумел пробить в дальний нижний угол 2:1.

На 58-й минуте следует навес со штрафного. Виктор Руиз головой сбросил мяч. Алриан протолкнул мяч в сетку 3:1.

На 74-й минуте Руиз выполнил подкат в центре поля (на половине поля басков) и получил красную карточку. Решение арбитра непонятно, этот фол вряд ли можно считать исключительно грубым или "фолом последней надежды".

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