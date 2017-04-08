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Спорт

Команда Таватхи спаслась от поражения в матче против "музыкантов". Абрахам помог прервать "засуху"

время публикации: 11:27 | последнее обновление: 11:27 блог версия для печати фото
Команда Таватхи спаслась от поражения в матче против "музыкантов". Абрахам помог прервать "засуху"

В первом матче 28-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" сыграл вничью с "Вердером" 2:2. После первого тайма "музыканты" вели в счете 2:0.

Израильтянина Талеба Таватхи не было в заявке хозяев на этот матч.

Вторую часть сезона "Айнтрахт" проваливает. Клуб, долго шедший в лидирующей группе, выпал из "зоны еврокубков". "Вердер" сумел возродиться - команда не проигрывает в 9 матчах и поднялась 10 место.

"Айнтрахт": Градецки, Русс (Блум, 46), Абрахам, Очипка, Чэндлер, Ордоньес (Вольф, 68), Фабиан, Маскарель, Гачинович, Хргота (Сеферович, 81), Ребич

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Сантьяго Гарсия, Кальдирола (Улисс Гарсия, 53), Гебреселассие, Велькович (Кайнц, 29), Юнузович, Бартельс (Писарро, 77), Эггештайн, Гриллич, Крузе

На 37-й минуте Кайнц "повозил" защитника на фланге (раза три обыграл оппонента), а затем прострелил. Юнузович пробил слету. Мяч от руки Градецки влетел под перекладину 0:1.

На 43-й минуте Бартельс проскочил между центральными защитниками хозяев и перебросил мяч через вратаря 0:2.

На 47-й минуте хозяева подали угловой. Абрахам пробил в падении головой. Гачинович подправил мяч в сетку 1:2. Футболисты "Айнтрахта" прервали безголевую серию, длившуюся почти 500 минут.

На 73-й минуте Фабиан реализовал пенальти 2:2.

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