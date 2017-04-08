Рассел Уэстбрук вошел в историю

Рассел Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, совершившим "сезонный трипл-дабл" (то есть, у него двузначные среднестатистические показатели по трем позициям), сообщает ESPN.

В матче, в котором "Оклахома-Сити Тендер" проиграл "Финикс Санз" 99:120, он набрал 23 очка, сделал 12 подборов и 8 передач.

Среднестатистические показатели Рассела Уэстбрука в этом сезоне - 31.8 + 10.7 подбора + 10.4 передачи. "Громовым" осталось провести три матча регулярного чемпионата.

Первый сезонный "трипл-дабл" совершил Оскар Робертсон в сезоне 1961-62 годов. Его показатели - 30.8 + 12.5 подборов + 11.4 передачи.