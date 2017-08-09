"Реал" завоевал Суперкубок УЕФА. Жозе Моуриньо установил рекорд

В Скопье состоялся матч за Суперкубок УЕФА. "Реал" в четвертый раз завоевал трофей, победив "Манчестер Юнайтед" 2:1.

Жозе Моуриньо установил рекорд - он трижды боролся за Суперкубок с тремя различными клубами и трижды проиграл (с "Порту", "Челси" и "Манчестер Юнайтед").

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос, Бэйл (Асенсио, 74), Бензема (Криштиану Роналду, 83), Иско (Васкес, 74)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Дармиан, Эррера (Феллаини, 56), Матич, Погба, Мхитарян, Лукаку, Лингард (Рэшфорд, 46)

По ударам 15:14 в пользу испанцев, в створ - 6:6.

В первом тайме и начале второго "Реал" вел игру. Добившись преимущества 2:0, "королевский клуб" "дал поиграть другому".

На 24-й минуте Карвахаль делает пас вперед. Каземиру остановил мяч, а затем пробил в дальний угол 1:0. Положения "вне игры" не было - задержался Смоллинг.

На 52-й минуте Иско и Бэйл вскрыли оборону англичан. Иско вышел один на один 2:0.

На 62-й минуте Матич сильно пробил. Навас парировал мяч. Лукаку добил мяч в сетку 2:1.