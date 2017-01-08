Чемпионат Израиля: чемпион в овертайме уступил тель-авивскому "Апоэлю"

Состоялись матчи 13-го тура чемпионата Израиля по баскетболу. "Ирони" (Нагария) разгромил холонский "Апоэль" 79:61. Чемпион в овертайме уступил тель-авивскому "Апоэлю" 86:87.
Апоэль (Холон) - Ирони (Нагария) 61:79
Первую половину матча выиграли хозяева 30:29. После 30 минут 50:40 в пользу северян.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джеймс Белл (21 + 6 подборов).
Маккаби (Ришон ле-Цион) - Апоэль (Тель-Авив) 86:87 (овертайм)
Хозяева уверенно выиграли первую четверть 25:17. После 20 минут 37:34, 30 - 58:55. Основное время завершилось со счетом 70:70.