Кубок Израиля: "Бейтар" разгромил "Апоэль" (Кфар-Саба)

В матче 1/16 финала Кубка Израиля столичный "Бейтар" разгромил на своем поле "Апоэль" (Кфар-Саба) 3:0.

На 4-й минуте защитник гостей завозился в своей штрафной и неудачно выбил мяч. Сабо бил с близкого расстояния. Вратарь перевел мяч на угловой, после которого и был открыт счет. Итай Шехтер пробил точно 1:0.

На 10-й минуте Шехтер опасно пробил головой - мяч прошел рядом со штангой.

Гости первый опасный момент создали на 33-й минуте. Чибота ушел от двух защитников и пробил с острого угла - вратарь выручил. На 54-й минуте Чибота пробил головой метров с 15 - хозяев спасла штанга.

На 79-й минуте Эрик Сабо реализовал пенальти 2:0.

На 9-й секунде компенсированного времени был забит третий мяч. После подачи углового Лидор Коэн пробил в ближний угол 3:0.