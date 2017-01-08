8 января 2017 г.
последняя новость: 12:24
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:47 Легкоатлетка Кастер Семеня, проходившая гендерный тест, женилась на подруге
08:45 "Борнмут" установил антирекорд Англии
08:07 Глава антидопингового агентства Великобритании требует не допускать россиян до участия в олимпиаде
06:51 Кубок Израиля: "Бейтар" разгромил "Апоэль" (Кфар-Саба)
06:27 Чемпионат Израиля: чемпион в овертайме уступил тель-авивскому "Апоэлю"
21:11 Биатлон: этап Кубка мира перенесен из Тюмени в Финляндию
20:56 Йоси Бенаюн забил. Хайфский "Маккаби" вылетел из Кубка Израиля
20:42 Доха: в финале Новак Джокович победил Энди Маррея
17:14 В финале Кубка Хопмана французы победили сборную США
16:59 Уэйн Руни повторил рекорд Бобби Чарльтона. МЮ разгромил "Рединг"
Спорт

Легкоатлетка Кастер Семеня, проходившая гендерный тест, женилась на подруге

время публикации: 11:47 | последнее обновление: 11:47 блог версия для печати фото
Легкоатлетка Кастер Семеня, проходившая гендерный тест, женилась на подруге

Чемпионка олимпиады в Рио-де-Жанейро, южноафриканская бегунья Кастер Семеня официально женилась на своей подруге Виолет Расебойе, сообщает Marca.

Торжественная церемония состоялась в Претории 7 января, в день рождения Семени.

Международная федерация легкой атлетики проводила расследование в отношении южноафриканской бегуньи. Возникли сомнения в ее половой принадлежности. Некоторые считали спортсменку гермафродитом.

Гендерный тест доказал, что Кастер Семеня - женщина, хотя и показал высокий уровень мужских гормонов.

Кастер Семеня - чемпионка олимпиады в Рио-де-Жанейро (бег на 800 метров), серебряный призер Лондонской олимпиады (бег на 800 метров).

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 августа 2016 г.
Кастер Семеня победила на дистанции 800 м, Мэтью Центрович – 1500 м
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 июля 2012 г.
Героиня гендерного скандала Кастер Семеня будет знаменосцем сборной ЮАР







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 8 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017