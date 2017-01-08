Легкоатлетка Кастер Семеня, проходившая гендерный тест, женилась на подруге

Чемпионка олимпиады в Рио-де-Жанейро, южноафриканская бегунья Кастер Семеня официально женилась на своей подруге Виолет Расебойе, сообщает Marca.

Торжественная церемония состоялась в Претории 7 января, в день рождения Семени.

Международная федерация легкой атлетики проводила расследование в отношении южноафриканской бегуньи. Возникли сомнения в ее половой принадлежности. Некоторые считали спортсменку гермафродитом.

Гендерный тест доказал, что Кастер Семеня - женщина, хотя и показал высокий уровень мужских гормонов.

Кастер Семеня - чемпионка олимпиады в Рио-де-Жанейро (бег на 800 метров), серебряный призер Лондонской олимпиады (бег на 800 метров).