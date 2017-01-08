"Борнмут" установил антирекорд Англии

В матче 1/32 финала Кубка Английской лиги "Борнмут" проиграл 0:3 середняку Лиги Один (третьего английского дивизиона) "Миллуолу".

Команда Эдди Хау стала первым клубом Премьер-лиги, проигравшим с крупным счетом матч Кубка лиги команде третьего (или ниже) дивизиона.

На 29-й минуте счет открыл бывший форвард "Норвича" и "Лидса" Стив Моррисон. На 49-й минуте отличился бывший защитник "Рединга" Шон Каммингс.

В компенсированное время Шон Фергюссон (ранее играл в средней линии "Ньюкасла") довел счет до разгромного.