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Спорт

Веселин Топалов отказался от участия в Гран-при ФИДЕ

время публикации: 12:24 | последнее обновление: 12:24 блог версия для печати

Экс-чемпион мира по шахматам Веселин Топалов отказался от участия в Гран-при ФИДЕ из-за ряда неверных решений, принятых руководством Международной шахматной федерации, сообщает novsport.com.

В заявлении гроссмейстер сообщает, что не будет участвовать в турнирах под эгидой ФИДЕ.

Он и его менеджер Сильвио Данаилов ранее обвинили руководство ФИДЕ в предвзятом отношении к Федерации шахмат Болгарии.

Топалов обвинил руководство ФИДЕ в отсутствии стратегии развития шахмат и, как следствие этого, потерю спонсоров, что не дает возможности создать комфортные условия для участников Гран-при.

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