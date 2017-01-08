8 января 2017 г.
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Спорт

Глава антидопингового агентства Великобритании требует не допускать россиян до участия в олимпиаде

время публикации: 08:07 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати фото
Глава антидопингового агентства Великобритании требует не допускать россиян до участия в олимпиаде

Глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти сказал, что сборную России нужно не допустить до участия в зимней олимпиаде 2018 года.

"Да, я думаю, что российские спортсмены должны быть отстранены от Олимпиады. Они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом. Считаю, что Международный Паралимпийский комитет поступил правильно, отстранив Россию. МОК же все испортил.

В этом вопросе очень много политики, что является проблемой. Люди, вероятно, старались защитить законные интересы. Это очень важно, потому что есть риск потерять доверие болельщиков. Если они не будут приходить, тогда в чем смысл спорта? Я был равнодушен к Рио, потому что видел там Россию.

Просто невероятно, что было сделано. Все это более невероятно, чем роман о Джеймсе Бонде. Это просто унижает весь спорт.

Мы по-прежнему получаем информацию о нарушениях и странные заявления о том, была ли государственная поддержка или нет. Главное, что нужно сделать, это заставить Россию вернуться в рамки правил. На это уйдет много времени и усилий", - приводит его слова "Спорт-экспресс".

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