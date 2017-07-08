В мужском турнире Маккабиады участвует и лидирует украинская шахматистка

В Израиле проходит Маккабиада, в рамках которой состоятся пять шахматных турниров - два гроссмейстерских, два - международных мастеров и "открытый".

Рейтинг-фаворитом сильнейшего турнира является украинец Александр Моисеенко (2671). В нем принимают участие Георг Майер (Германия, 2644), Илья Смирин (Израиль, 2644), Семен Двойрис (Россия, 2552), Александр Хузман (Израиль, 2552), Эдуард Розенталь (Литва, 2509), Давид Клейн (Нидерланды, 2508), Габриэль Флом (Франция, 2473), Яир Пархов (Израиль, 2407), Эяль Дойч (Израиль, 2342).

После двух туров лидирует гроссмейстер из Германии, одержавший две победы.

В гроссмейстерском турнире В рейтинг-фаворитом является израильтянин Таль Барон (2547). В этом турнире принимает участие украинская шахматистка Анна Ушенина (2458).

Таль и Анна одержали по две победы в стартовых турах и лидируют.