У олимпийской чемпионки, получившей травму на Уимблдоне, диагностирован разрыв сухожилия колена

У Бетани Маттек-Сэндз, получившей травму в матче второго круга Уимблдона против Сораны Кирсти, диагностирован разрыв сухожилия колена.

Об этом спортсменка сообщила в своем аккаунте в Facebook.

Американской теннисистке предстоит операция.

Сроки восстановления спортсменки пока неизвестны.

В начале третьего сета Бетани Маттек-Сэндз против румынки Сораны Кирсти она вышла к сетке и упала, показывая на колено.

Спортсменке оказывали медицинскую помощь на корте около 20 минут.

Ее унесли с корта на носилках.