У олимпийской чемпионки, получившей травму на Уимблдоне, диагностирован разрыв сухожилия колена

У Бетани Маттек-Сэндз, получившей травму в матче второго круга Уимблдона против Сораны Кирсти, диагностирован разрыв сухожилия колена.
Об этом спортсменка сообщила в своем аккаунте в Facebook.
Американской теннисистке предстоит операция.
Сроки восстановления спортсменки пока неизвестны.
В начале третьего сета Бетани Маттек-Сэндз против румынки Сораны Кирсти она вышла к сетке и упала, показывая на колено.
Спортсменке оказывали медицинскую помощь на корте около 20 минут.
Ее унесли с корта на носилках.