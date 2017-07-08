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Спорт

У олимпийской чемпионки, получившей травму на Уимблдоне, диагностирован разрыв сухожилия колена

время публикации: 20:43 | последнее обновление: 20:43 блог версия для печати фото
У олимпийской чемпионки, получившей травму на Уимблдоне, диагностирован разрыв сухожилия колена

У Бетани Маттек-Сэндз, получившей травму в матче второго круга Уимблдона против Сораны Кирсти, диагностирован разрыв сухожилия колена.

Об этом спортсменка сообщила в своем аккаунте в Facebook.

Американской теннисистке предстоит операция.

Сроки восстановления спортсменки пока неизвестны.

В начале третьего сета Бетани Маттек-Сэндз против румынки Сораны Кирсти она вышла к сетке и упала, показывая на колено.

Спортсменке оказывали медицинскую помощь на корте около 20 минут.

Ее унесли с корта на носилках.

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