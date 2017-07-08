Гран-при ФИДЕ в Женеве: Борис Гельфанд сыграл вничью в первых двух партиях

В Женеве проходит этап Гран-при ФИДЕ. В первых двух турах сильнейший шахматист Израиля Борис Гельфанд сыграл вничью.

В первом туре он свел партию вничью с Шахрияром Мамедьяровым, во втором - с Яном Непомнящим.

Состав участников: Левон Аронян (Армения, 2809), Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан, 2800), Теймур Раджабов (Азербайджан, 2724), Анеш Гири (Нидерланды, 2775), Александр Грищук (Россия, 2761), Петр Свидлер (Россия, 2749), Ян Непомнящий (Россия, 2742), Эрнесто Инаркиев (Россия, 2707), Дмитрий Яковенко Россия, 2702), Александр Рязанцев (Россия, 2654), Павел Эльянов (Украина, 2739), Пентала Харикришна (Индия, 2737), Майкл Адамс (Англия, 2736), Ли Чао (Китай, 2735), Хоу Ифань (Китай, 2666), Борис Гельфанд (Израиль, 2728), Ричард Раппорт (Венгрия, 2694), Салех А. Р. Салем (ОАЭ, 2638).

Положение участников. Раджабов 2, Адамс, Аронян, Грищук, Мамедъяров, Харикришна - по 1,5, Гельфанд, Гири, Ли Чао, Непомнящий, Свидлер, Эльянов - по 1, Инаркиев, Раппорт, Рязанцев, Хоу Ифань, Яковенко - по 0,5, Салем 0.