Победный гол бывшего игрока "Кубани": обзор матчей Золотого кубка

В США стартовал Золотой кубок КОНКАКАФ. Канадцы победили сборную Французской Гвианы 4:2. Костариканцы победили сборную Гондураса 1:0.
Французская Гвиана - Канада 2:4
На 60-й минуте канадцы вели в счете 3:0. Ворота бывшего голкипера "Осера" Донована Леона (Брест) поразили Деян Якович (Нью-Йорк Космос), Скотт Арфилд (Бернли) и Альфонсо Дэвис (Ванкувер Уайткэпс).
На 69-70-й минутах сборная Гвианы забила два мяча. Отличились бывший форвард "Метца", "Осера" и "Сошо" Рой Конту (Мускрон, Бельгия) и бывший форвард "Сошо" и "Гента" Слоан Приват (Генгам).
На 86-й минуте Дэвис оформил дубль.
Гондурас - Коста-Рика 0:1
Победный гол на 39-й минуте забил бывший игрок "Кубани" Маркос Уренья (Сан-Хосе Эртквейкс).