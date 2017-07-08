Евролига: "Маккаби" начнет регулярный чемпионат в Германии

Опубликован календарь регулярного сезона в Евролиге УЛЕБ. Он пройдет в два круга с 12 октября по 6 апреля.
В первом туре тель-авивский "Маккаби" встречается с "Броз Баскетом" (Бамберг, Германия).
Первую домашнюю встречу "желтые" проведут во втором туре - 19 октября против "Басконии".
В турнире принимают участие 16 команд: Анадолу Эфес (Стамбул, Турция), Баскония (Витория, Испания), Броз Баскет (Бамбкрг, Германия), Црвена Звезда (Белград, Сербия), ЦСКА (Москва, Россия), Эмпорио Армани (Милан, Италия) Барселона (Испания), Фенербахче (Стамбул, Турция), Химки (Россия), Маккаби (Тель-Авив, Израиль), Олимпиакос (Пирей, Греция), Панатинаикос (Афины, Греция), Реал (Мадрид, Испания), Уникаха (Малага, Испания), Валенсия (Испания), Жальгирис (Каунас, Литва).
8 лучших команд выйдут в плэй-офф.