8 июля 2017 г.
последняя новость: 07:34
Узнай свою сексориеентацию
Британка перестала брить бороду
Володина делает деньги из воздуха
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:34 Тель-авивский "Маккаби" заинтересован в полузащитнике молодежной сборной Польши
07:08 Евролига: "Маккаби" начнет регулярный чемпионат в Германии
20:51 Виктория Азаренко, Элина Свитолина и Елена Остапенко вышли в четвертый круг Уимблдона
20:20 Рафаэль Надаль победил россиянина и вышел в четвертый круг Уимблдона
19:40 Под Ивано-Франковском в ДТП погиб бывший футболист "Прикарпатья"
18:50 В США кенийский марафонец убежал от двух медведей
13:29 Умер старейший ветеран столичного "Локомотива"
12:41 Четырех футболистов отчислили из бразильского клуба за мастурбацию в раздевалке
12:13 Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для спортивного журнала
11:45 Тренер сборной Косово Бред Гринберг вернулся в Израиль
Спорт

Евролига: "Маккаби" начнет регулярный чемпионат в Германии

время публикации: 07:08 | последнее обновление: 07:08 блог версия для печати фото
Евролига: "Маккаби" начнет регулярный чемпионат в Германии

Опубликован календарь регулярного сезона в Евролиге УЛЕБ. Он пройдет в два круга с 12 октября по 6 апреля.

В первом туре тель-авивский "Маккаби" встречается с "Броз Баскетом" (Бамберг, Германия).

Первую домашнюю встречу "желтые" проведут во втором туре - 19 октября против "Басконии".

В турнире принимают участие 16 команд: Анадолу Эфес (Стамбул, Турция), Баскония (Витория, Испания), Броз Баскет (Бамбкрг, Германия), Црвена Звезда (Белград, Сербия), ЦСКА (Москва, Россия), Эмпорио Армани (Милан, Италия) Барселона (Испания), Фенербахче (Стамбул, Турция), Химки (Россия), Маккаби (Тель-Авив, Израиль), Олимпиакос (Пирей, Греция), Панатинаикос (Афины, Греция), Реал (Мадрид, Испания), Уникаха (Малага, Испания), Валенсия (Испания), Жальгирис (Каунас, Литва).

8 лучших команд выйдут в плэй-офф.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Тренер сборной Косово Бред Гринберг вернулся в Израиль
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Шон Доусон не попал в "Хьюстон Рокитс". Он может вернуться в Израиль
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Тель-авивский "Маккаби" заинтересован в Танасисе Адетонкумбо
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Кубок Европы: "Апоэль" начнет матчем против литовцев
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 июля 2017 г.
Определены все участники Евролиги сезона 2017-18 годов
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 июля 2017 г.
Умер уникальный спортсмен, единственный в мире чемпион MLB и NBA
// NEWSru.co.il // Спорт // 5 июля 2017 г.
Йогев Охайон возвращается из тель-авивского "Маккаби" в столичный "Апоэль"







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 8 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017