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Спорт

Тель-авивский "Маккаби" заинтересован в полузащитнике молодежной сборной Польши

время публикации: 07:34 | последнее обновление: 07:41 блог версия для печати фото
Тель-авивский "Маккаби" заинтересован в полузащитнике молодежной сборной Польши

Тель-авивский "Маккаби" заинтересован в полузащитнике молодежной сборной Польши Пшемыславе Франковски, у которого заканчивается контракт с клубом "Ягеллония", сообщает Sport5.

22-летний хавбек предпочитает трудоустройство в Италии, и переехать в Израиль согласится в том случае, если не сумеет договориться с клубами Серии А.

Поляк может сыграть на разных позициях в атаке, и руководство "желтых" рассматривает его как возможную замену Талю Бен Хаиму (нападающему), который продолжит карьеру в пражской "Спарте".

Пшемыслав Франковски - воспитанник клуба "Лехия" (Гданьск). В "Ягеллонии" он выступает с 2014 года.

Недавно хавбек принимал участие в молодежном чемпионате Европы. Сборная Польши на своем поле сыграла неудачно - в плэй-офф не вышла.

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