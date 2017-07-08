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Спорт

Дуди Села не доиграл матч против Григора Димитрова. Цуренко выбыла. Кузнецова вышла в четвертый круг

время публикации: 15:39 | последнее обновление: 15:39 блог версия для печати фото
Украинка Леся Цуренко была разгромлена словачкой Магдаленой Рыбариковой

Дуди Села выбыл из борьбы. В матче третьего круга Уимблдона он был разгромлен в первых двух сетах болгарином Григором Димитровым 1:6, 1:6. На третий сет израильтянин не вышел, сославшись на боли в паху.

Американец Сэм Куэрри обыграл 12-ю ракетку турнира француза Жо-Финифреда Цонга 6:2, 3:6, 7:6, 1:6, 7:5.

Испанка Гарбинье Мугуруса Бланко разгромила румынку Сорану Кирсти 6:2, 6:2.

Россиянка Светлана Кузнецова обыграла словенку Полону Герцог 6:4, 6:0.

Украинка Леся Цуренко была разгромлена словачкой Магдаленой Рыбариковой 2:6, 1:6.

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