Хайфский "Маккаби" усилил оборону, приобретя победителя Кубка африканских наций 2017 года

Хайфский "Маккаби" подписал контракт с камерунским защитником Эрнестом Мабукой. Футболист 7 июля прилетел в Израиль, чтобы присоединиться к новой команде, сообщает Sport5.

Зарплата защитника составит 300 тысяч евро за сезон.

"Зеленые" заплатили словацкому клубу "Жилина" 400 тысяч евро за переход Мабуки.

Эрнест Мабука выступал за "Жилину" с 2010 года. Он трехкратный чемпион Словакии.

Защитник провел 9 игр в составе сборной Камеруна. Он - победитель Кубка африканских наций 2017 года.

Эрнест Мабука принимал участие в Кубке конфедераций 2017 года. Он был удален в матче против сборной Германии.