Хайфский "Маккаби" предлагает Маору Бузагло двухлетний контракт на 800 тысяч евро

Руководство хайфского "Маккаби" провело встречу с Яаковом Бузагло, который ведет дела своего сына, сообщает Sport5.

"Зеленые" предлагают Маору Бузагло двухлетний контракт на сумму 800 тысяч евро.

В ближайшие дни состоится еще одна встреча сторон.

Маор Бузагло выступал в составе хайфского "Маккаби" в 2003-2008 годах (за основную команду с 2005 года), дважды отдавался в аренду - в "Апоэль" (Петах-Тиква) и "Бней Сахнин", в составе которого был признан "Открытием сезона" чемпионата Израиля в 2008 году.

Маор Бузагло выступал за юношескую команду "Лиона". Он играл в клубах "Маккаби" (Тель-Авив), "Стандард" (Льеж) и "Апоэль" (Беэр-Шева), с которым дважды становился чемпионом Израиля.

С 2007 года Маор Бузагло выступает за национальную сборную Израиля.