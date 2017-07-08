8 июля 2017 г.
последняя новость: 10:21
Узнай свою сексориеентацию
Британка перестала брить бороду
Володина делает деньги из воздуха
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:30 Победный гол бывшего игрока "Кубани": обзор матчей Золотого кубка
09:11 В мужском турнире Маккабиады участвует и лидирует украинская шахматистка
08:58 Гран-при ФИДЕ в Женеве: Борис Гельфанд сыграл вничью в первых двух партиях
08:19 Хайфский "Маккаби" усилил оборону, приобретя победителя Кубка африканских наций 2017 года
08:07 Хайфский "Маккаби" предлагает Маору Бузагло двухлетний контракт на 800 тысяч евро
07:34 Тель-авивский "Маккаби" заинтересован в полузащитнике молодежной сборной Польши
07:08 Евролига: "Маккаби" начнет регулярный чемпионат в Германии
20:51 Виктория Азаренко, Элина Свитолина и Елена Остапенко вышли в четвертый круг Уимблдона
20:20 Рафаэль Надаль победил россиянина и вышел в четвертый круг Уимблдона
19:40 Под Ивано-Франковском в ДТП погиб бывший футболист "Прикарпатья"
Спорт

Хайфский "Маккаби" предлагает Маору Бузагло двухлетний контракт на 800 тысяч евро

время публикации: 08:07 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати фото
Хайфский "Маккаби" предлагает Маору Бузагло двухлетний контракт на 800 тысяч евро

Руководство хайфского "Маккаби" провело встречу с Яаковом Бузагло, который ведет дела своего сына, сообщает Sport5.

"Зеленые" предлагают Маору Бузагло двухлетний контракт на сумму 800 тысяч евро.

В ближайшие дни состоится еще одна встреча сторон.

Маор Бузагло выступал в составе хайфского "Маккаби" в 2003-2008 годах (за основную команду с 2005 года), дважды отдавался в аренду - в "Апоэль" (Петах-Тиква) и "Бней Сахнин", в составе которого был признан "Открытием сезона" чемпионата Израиля в 2008 году.

Маор Бузагло выступал за юношескую команду "Лиона". Он играл в клубах "Маккаби" (Тель-Авив), "Стандард" (Льеж) и "Апоэль" (Беэр-Шева), с которым дважды становился чемпионом Израиля.

С 2007 года Маор Бузагло выступает за национальную сборную Израиля.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 июля 2017 г.
Тель-авивский "Маккаби" заинтересован в полузащитнике молодежной сборной Польши
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Под Ивано-Франковском в ДТП погиб бывший футболист "Прикарпатья"
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Умер старейший ветеран столичного "Локомотива"
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Четырех футболистов отчислили из бразильского клуба за мастурбацию в раздевалке
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Лига Европы: "Бейтар" против болгар, "Маккаби" - исландцев, "Бней Йегуда" - словаков
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 июля 2017 г.
"Бейтар" разгромил "Вашаш" и вышел во второй отборочный круг Лиги Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 июля 2017 г.
Лига Европы: "Маккаби" вышел в следующий круг. Клуб Илана Шора вылетел







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 8 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017