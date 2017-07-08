Жириновский предложил пенальти и дополнительное время заменить боем "Стенка на стенку"

Перед матчем, в котором участвовала команда ЛДПР, Владимир Вольфович Жириновский внес несколько шутливых предложений по изменению футбольных правил.

Известный политик сказал, что дополнительное время и пенальти будет полезнее заменить "стенкой на стенку", так как это укрепит командный дух.

Он даже продемонстрировал как это будет выглядеть. Речь шла не о кулачной драке, как в знаменитом фильме "Рожденная революцией", а скорее о выталкивании соперников.

"Можно даже ее сначала сделать. Как разминка, сближение игроков. А потом, если будет неизвестен победитель, смотреть, кто стенка на стенку победил. Футбол - командная игра. Пенальти - это ловкость вратаря, а стенка на стенку - это команда", - сказал лидер ЛДПР.

Видео с неожиданной инициативой Владимира Вольфовича Жириновского можно посмотреть на Instagram-аккаунте известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.