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Спорт

Кубок мира по шахматам: Борис Гельфанд выбыл из борьбы. Иванчук вышел в третий круг

время публикации: 18:55 | последнее обновление: 18:55 блог версия для печати фото
Кубок мира по шахматам: Борис Гельфанд выбыл из борьбы. Иванчук вышел в третий круг

Сильнейший шахматист Израиля Борис Гельфанд (2737) не сумел пробиться в третий круг Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси, проиграв на тай-брейке китайцу Ван Хао (2701) 1.5:2.5.

В 1/16 финала китайский гроссмейстер встретится с украинцем Юрием Кузубовым (2688), победившим Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан, 2797) 3:1.

Петр Свидлер (Россия, 2756) победил венгра Виктора Эрдеша (2619) 2.5:1.5. Украинец Василий Иванчук (2727) справился с поляком Яном-Кшиштофом Дудой (2698) 3.5:2.5.

Голландец Аниш Гири (2777) обыграл россиянина Александра Мотылева (2668) 4:2. Левон Аронян (Армения) с таким же счетом победил Хоу Ифань (Китай, 2670). Матиас Блюбаум (Германия, 2633) проиграл американцу Уэсли Со (2792) 2:4.

В российском противостоянии Евгений Наер (2694) победил Никиту Витюгова (2728) 3:1.

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