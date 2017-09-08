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Спорт

Победителями Кубка мира бездомных стали бразильцы. Россияне - третьи. Израильтяне - четвертые в KNIF Globe

время публикации: 11:40 | последнее обновление: 11:42 блог версия для печати фото
Победителями Кубка мира бездомных стали бразильцы. Россияне - третьи. Израильтяне - четвертые в KNIF Globe

В Осло завершился Кубок мира по футболу среди бездомных. В турнире участвовали 49 сборных. Победителями стали бразильцы, победившие в финале мексиканцев 4:3.

В матче за третье место россияне победили чилийцев 5:3.

На первой стадии турнира израильтяне заняли пятое место в группе А (в ней также выступали сборные Индонезии, Болгарии, Зимбабве, Гренады и Словении). На второй стадии сборная Израиля заняла четвертое место в группе Н (с командами США, Англии, Уэльса и Греции).

В четвертьфинале KNIF Globe (33-40-я команды Кубка) израильтяне обыграли сборную Гонконга 6:5. В полуфинале они были разгромлены сборной Камбоджи 6:1.

В матче за третье место израильтяне проиграли Уэльсу 5:7.

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