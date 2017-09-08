Кубок мира по шахматам: Максим Родштейн вышел в третий круг

Израильский гроссмейстер Максим Родштейн вышел в третий круг Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Во втором круге он победил 1.5:0.5 британца Майкла Адамса.

В третьем круге израильтянин сыграет с уроженцем Харькова Антоном Ковалевым (Канада), который во втором туре победил экс-чемпиона мира Вишванатана Ананда.

Борис Гельфанд сегодня сыграет тай-брейк с Ван Хао (Китай). В случае победы в третьем круге он встретится с победителем матча Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Юрий Кузубов (Украина).

Пока известны только две пары третьего раунда: Родштейн - Ковалев и Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Александр Лендерман (уроженец Ленинграда, играющий за сборную США).