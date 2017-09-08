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В американском финале Открытого чемпионата США сыграют Слоан Стивенс и Мэдисон Киз

время публикации: 06:27 | последнее обновление: 06:27 блог версия для печати фото
В американском финале Открытого чемпионата США сыграют Слоан Стивенс и Мэдисон Киз

В финале одиночного женского турнира Открытого чемпионата США встретятся американки Слоан Стивенс и Мэдисон Киз.

Обе соперницы впервые сыграют в финале турнира "Большого шлема".

Слоан - несеянная теннисистка, совсем недавно бывшая 934-й ракеткой мира, победила легендарную Винус Уильямс 6:1, 0:6, 7:5.

24-летняя теннисистка очень хладнокровно сыграла в конце третьего сета при счете 5:5, уверенно переиграв одного из своих кумиров.

Мэдисон Киз (15-й номер посева) разгромила 20-ю ракетку турнира Коко Вандевей 6:1, 6:2.

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