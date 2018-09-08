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Спорт

Тунис лишен права на проведение юношеских Олимпийских игр за дискриминацию израильтян

время публикации: 8 сентября 2018 г., 13:44 | последнее обновление: 8 сентября 2018 г., 14:01 блог версия для печати фото
Тунис лишен права на проведение юношеских Олимпийских игр за дискриминацию израильтян

Международный Олимпийский комитет (МОК) лишил Тунис права на проведение юношеских Олимпийских игр в 2022 году за дискриминацию израильтян.

В субботу, 8 сентября, Совет директоров МОК объявил, что в качестве страны, принимающей юношеские Олимпийские игры в 2022 году, выбран Сенегал. Сенегал станет первой африканской страной, принимающей у себя Олимпийские игры.

Что касается Туниса, то его неоднократно предупреждали, что он лишится права на проведение Олимпиады, если не позволит израильским спортсменам выступать под своим флагом, а также не разрешит звучать гимну Израиля в случае победы израильтян.

Напомним, два месяца назад Тунис и ОАЭ были лишены права на проведение международных соревнований по дзюдо под эгидой IJF. Тогда в заявлении IJF говорилось, что турниры отменены в связи с отказом национальных федераций двух стран предоставить гарантии равных соревновательных условий для спортсменов всех стран-членов IJF. Хотя в тексте решения Израиль не упоминался, в нем говорилось, что гарантии потребовались "в связи с опытом прошлых лет" (то есть речь шла о запрете на израильскую символику и гимн Израиля).

3 сентября Международная федерация дзюдо объявила о возвращении Тунису и Объединенным Арабским Эмиратам права на проведение международных турниров после того, как были даны гарантии равноправного участия Израиля в соревнованиях.



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// NEWSru.co.il // Спорт // 3 сентября 2018 г.
Тунис и ОАЭ получили право проводить соревнования по дзюдо после предоставления равных прав Израилю





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