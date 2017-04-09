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Спорт

Последний матч на "Петровском": Ломбертс удален. "Зенит" не справился с "Анжи"

время публикации: 10:47 | последнее обновление: 10:47 блог версия для печати фото
Последний матч на "Петровском": Ломбертс удален. "Зенит" не справился с "Анжи"

"Зенит" провел последний матч на стадионе "Петровский". В матче 22-го тура команда Мирчи Луческу сыграла вничью с "Анжи" 1:1. Отставание от "Спартака" составляет пять очков.

После матча Мирча Луческу сорвал с головы шапку и швырнул ее на беговую дорожку. Конечно, недоволен румынский наставник игрой своей команды. Но результатом должен быть удовлетворен, ведь в конце встречи махачкалинцы 2-3 раза "простили" хозяевам ошибки обороны.

"Зенит": Лунев, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия (Нету, 59), Эрнани, Жулиану, Кокорин, Дзюба, Данни

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Жиров, Фибель, Мусалов, Кацаев (Хубулов, 68), Тетрашвили, Гулиев, Яковлев, Форбс (Прудников, 61), Будковский

В первом тайме хозяева играли плохо, и гости закономерно вели в счете. После перерыва "Зенит" остался в меньшинстве и сумел отыграться.

На 21-й минуте гол организовали бывшие спартаковцы. Паршивлюк выдал передачу. Павел Яковлев отправил мяч в сетку 0:1.

На 51-й минуте Паршивлюк отобрал мяч у Данни, обыграл Ломбертса и рванул к воротам. Бельгиец его сбил. "Фол последней надежды" - красная карточка.

На 73-й минуте Чернов навесил. В центре штрафной Кокорин принял мяч грудью, а затем пробил 1:1.

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