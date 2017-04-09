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Роббен повторяет знаменитый гол. Дубль Левандовски. "Бавария" разгромила "Боруссию"

время публикации: 07:58 | последнее обновление: 08:06 блог версия для печати фото
Роббен повторяет знаменитый гол. Дубль Левандовски. "Бавария" разгромила "Боруссию"

В центральном матче 28-го тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" 4:1. Отрыв лидера от "Лейпцига" составляет 10 очков.

"Бавария": Ульрайх, Лам, Боатенг, Хави Мартинес (Хуммельс, 79), Алаба, Роббен, Хаби Алонсо, Тиагу Алькантара, Видаль, Рибери (Дуглас Коста, 74), Левандовски (Киммих, 72)

"Боруссия": Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Гинтер, Пасслак, Кастро (Роде, 46), Рафаэль Герерро (Мерино, 69), Дембеле (Эмре Мор, 59), Пулишич, Шмельцер, Обамеянг

Хозяева мощно начали матч и уже на 10-й минуте вели в счете 2:0. Причем эффективность атаки хозяев была стопроцентной. Два опасных момента - два гола. На 4-й минуте Лам сделал передачу на линию штрафной. Рибери мощно пробил слету 1:0. На 10-й минуте Левандовски великолепно исполнил штрафной 2:0.

На 20-й минуте защитник неудачно вынес мяч. Рафаэль Герреро из полукруга перед штрафной мощным ударом отправил мяч в "девятку" 2:1.

На 49-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля (в своей части центрального круга). Рибери сделал великолепный пас в свободную зону. Роббен забил гол, похожий на мяч Арьена в ворота Испании на чемпионате мира. Он дошел до штрафной, прошел вдоль линии штрафной площади, а затем хлестко пробил низом 3:1.

На 68-й минуте Левандовски реализовал пенальти 4:1.

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