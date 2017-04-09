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Спорт

Чемпионат Англии: "Челси" в гостях обыграл "Борнмут"

время публикации: 06:45 | последнее обновление: 06:50 блог версия для печати фото
Чемпионат Англии: "Челси" в гостях обыграл "Борнмут"

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Челси" в гостях обыграл "Борнмут" 3:1. "Аристократы" лидируют в Премьер-лиге. Отрыв от "Тоттенхэма" составляет 7 очков.

На 17-й минуте Мозес прострелил. Диегу Коста красиво развернулся и пробил. Мяч попал в Адама Смита и влетел в угол ворот 0:1. На 20-й минуте Эден Азар вышел один на один и с острого угла послал мяч в сетку 0:2.

На 42-й минуте бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Джошуа Кинг нанес великолепный удар в ближнюю "девятку" 1:2.

На 69-й минуте Маркос Алонсо отлично исполнил штрафной 1:3.

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