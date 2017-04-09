"Бейтар" разгромил "Бней Сахнин". Ашкелонцы прервали забастовку и победили

В матче третьего тура второго этапа чемпионата Израиля по футболу столичный "Бейтар" разгромил "Бней Сахнин" 3:0.

На 52-й минуте Итай Шехтер реализовал пенальти. Затем отличились Сабо и Веред.

Нижний плэй-офф

Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Тель-Авив) 3:3

Апоэль (Раанана) - Апоэль (Ашкелон) 0:2

Ашкелонская команда прервала забастовку и одержала редкую победу, позволившую ей выбраться из зоны вылета.

Счет на 31-й минуте открыл бывший форвард тираспольского "Шерифа" Йосип Иванчич. Через 2 минуты отличился Йосеф Раз Меир.

Бней Йегуда (Тель-Авив) - Апоэль( Кфар-Саба) 1:0

Победный гол на 55-й минуте забил Педро Гальван.