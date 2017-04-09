Игуаин забил два мяча. "Ювентус" победил "Кьево"

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Ювентус" победил "Кьево" 2:0. Оба мяча в ворота веронцев забил Гонсало Игуаин. Отрыв "старой синьоры" от "Ромы" составляет 9 очков (сегодня "волки" играют с "Болоньей").

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Дани Алвес, 85), Барцальи, Сандру, Ругани, Хедира, Маркизио, Куадрадо (Лемина, 66), Стураро (Бонуччи, 72), Игуаин, Дибала

"Кьево": Секулин, Цесар, Гобби (Иско, 46), Сполли, Каччаторе, Бирса, Хетемай (де Гузман, 75), Радованович, Кастро, Пеллиссьер, Меджорини (Инглезе, 67)

На 23-й минуте Дибала с фланга ворвался в штрафную и от лицевой линии прострелил. Игуаин в касание отправил мяч в дальний угол 1:0.

На 84-й минуте Дибала и Лихштайнер стянули на себя всю защиту гостей. Последний сделал передачу вдоль ворот. Игуаин оказался один на линии вратарской и поразил цель 2:0.