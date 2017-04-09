Сенсация чемпионата Испании: Неймар удален. "Барселона" проиграла "Малаге"

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Барселона" сенсационно проиграла "Малаге" 0:2. Каталонцы доигрывали матч в меньшинстве - на 65-й минуте был удален Неймар.

"Малага": Камени, Росалес, Льоренте, Эрнандес, Рикка, Аньор (Пеньяранда, 67), Ресио, Камачо, Пабло Форнальс, Хуан Карлос (Хони, 84), Рамирес (Шарлес, 77)

"Барселона": тер Штеген, Маскерано, Юмтити, Матье (Серхи Роберто, 46), Жорди Альба, Бускетс, Денис Суарес (Иньеста, 46), Андре Гомиш (Пако Алькасер, 61), Месси, Луис Суарес, Неймар

На 15-й минуте Луис Суарес вышел один на один. Камени парировал мяч.

На 32-й минуте каталонцы потеряли пас у чужой штрафной. Хуан Карлос сделал длинную передачу. Бывший форвард "Барселоны" Сандро Рамирес вышел один на один и открыл счет 1:0.

На 57-й минуте гости теряют мяч в центре поля. Быстрая контратака. Аньор оказался один перед воротами, но пробил прямо во вратаря.

На 65-й минуте Неймар грубо сыграл против защитника. Бразилец получил вторую желтую карточку.

На 90-й минуте сценарий повторился. Каталонцы теряют мяч у чужой штрафной. Быстрая контратака. Форнальс не стал бить сам. Выйдя один на один, он сделал пас назад. Хони с линии штрафной пробил точно 2:0.