"Манчестер Юнайтед" разгромил команду преемника сэра Алекса Фергюсона

В матче 32-го тура "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Сандерленд" 3:0. Напомним, "черных котов" тренирует Дэвид Мойес, сменивший у руля "красных дьяволов" сэра Алекса Фергюсона.

"Сандерленд": Пикфорд, Овьедо (Манкильо, 39), Коне, Джонс, Денайер, Ларссон, Каттермоул (Борини, 66), Родуэлл, Ндонг, Дефо, Аничебе

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Рохо, Шоу (Блинд, 61), Байи, Феллаини, Мхитарян (Марсьяль, 78), Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд, 64), Ибрагимович

На 30-й минуте Златан Ибрагимович нанес обводящий удар в дальний нижний угол 0:1.

На 40-й минуте Виктор Аниччебе оказался один перед воротами, Но Ромеро сумел отразить мяч.

На 43-й минуте матча два игрока ринулись к мячу. Было походе на игровое столкновение. Но судья удалил Себастьяна Ларссона, оставив хозяев в меньшинстве.

На 49-й секунде второго тайма гости удвоили преимущество. Мхитарян ворвался в штрафную и послал мяч в дальнюю "шестерку" 0:2. На 89-й минуте следует длинный пас вперед. Рэшфорд дошел до штрафной и сделал пас назад. Ибрагимович сделал ответную передачу. Рэшфорд пробил в дальнюю "шестерку" 0:3.