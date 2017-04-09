Российский "Царь" проиграл чемпионский бой британскому боксеру

В Манчестере состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в легком весе по версии WBO. Британец Тэрри Флэнаган по очкам победил россиянина Петра Петрова.

Счет по карточкам 116:112, 120:108 и 118:110.

В начале боя доминировал чемпион. Претендент мощно провел пятый раунд. Затем боксеры вели "тактический поединок" (по выражению британского комментатора).

В целом, ни в одном из раундов подавляющего преимущество не было ни у кого из соперников. "Царь" сумел "взять" 2-3 раунда, так что победа британца справедлива.