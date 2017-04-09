Два исторических пенальти в одном матче. "Спартак" остался без нападения и победил в Уфе

В матче 22-го тура чемпионата России столичный "Спартак" в гостях обыграл "Уфу" 3:1. Отрыв от "Зенита" увеличился до 8 очков.

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Никитин (Сысуев, 82), Аликин, Живоглядов, Йокич, Карп (Засеев, 46), Пауревич, Ванек (Обляков, 57), Фатаи, Кротов

"Спартак": Ребров, Зобнин, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернанду, Глушаков, Промес, Луис Адриану (Попов, 46), Зе Луиш (Мельгарехо, 51)

"Спартак" одержал уверенную победу. Но при этом получили травмы Луис Адриану и Зе Луиш. "Красно-белые" могут остаться без нападения на матч против "Зенита". Тренер применил новую тактическую схему 3 - 4 - 3 и два нападающих получили травмы по ходу встречи.

Оба пенальти, назначенные в этой встрече, можно считать историческими. Вратарь "Спартака" отразил пенальти впервые с 2013 года. Сами спартаковцы впервые за 31 тур чемпионата России (с учетом прошлого сезона) получили право пробить 11-метровый. Квинси Промес пробил точно.

На 38-й минуте Луис Адриано прошел по флангу и навесил. Беленов неудачно прервал передачу. Мяч ударился в Глушакова и отскочил в сетку 0:1.

На 56-й минуте Промес реализовал пенальти 0:2.

Через 4 минуты хозяева не реализовали пенальти. Ребров парировал мяч после удара Фатаи.

На 85-й минуте Иван Обляков пробил головой 1:2.

На первой минуте компенсированного времени Глушаков направил мяч в штрафную. Промесу пробить не позволили. мяч отскочил к Мельгарехо, а тот нанес удар 1:3.