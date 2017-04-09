Ломаченко и Усик защитили чемпионские пояса. Гвоздик нокаутировал "Монстра"

В США состоялся большой вечер бокса, в главных поединках которого принимали участие три украинских бойца.

Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO. Он победил техническим нокаутом американца Джейсона Сосу.

Украинец уверенно провел бой и выиграл все раунды. У экс-чемпиона мира "затек глаз" после третьего раунда. По ходу боя положение ухудшалось.

В восьмом раунде Василий провел несколько опасных атак, но Джейсон устоял на ногах. В девятом раунде украинец продолжал забивать оппонента. По окончании раунда команда американца отказалась от продолжения поединка.

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик нанес первое поражение американцу Майклом Хантером. Счет по карточкам 117:110 (трижды).

Первая половина встречи прошла в конкурен6тной борьбе. Во второй американец был неплох, но украинец действовал агрессивнее и чаще доставал противника тяжелыми ударами.

В конце поединка Усик сумел отправить соперника в нокдаун.

Александр Гвоздик защитил титул NABF в полутяжелом весе, нокаутировав Юниески Гонсалеса.

"Гвоздь" нокаутировал американца в третьем раунде.