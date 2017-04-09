9 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:25 Ломаченко и Усик защитили чемпионские пояса. Гвоздик нокаутировал "Монстра"
07:58 Роббен повторяет знаменитый гол. Дубль Левандовски. "Бавария" разгромила "Боруссию"
07:11 Сенсация чемпионата Испании: Неймар удален. "Барселона" проиграла "Малаге"
06:45 Чемпионат Англии: "Челси" в гостях обыграл "Борнмут"
20:07 Ничья в мадридском дерби. "Реал" не смог победить "Атлетико"
19:20 Бразильцы выходят на замену и спасают "Ливерпуль". "Горожане" укрощают "тигров"
18:53 Клуб "Газпрома" разгромил "волков". "Лейпциг" в меньшинстве одолел "фармацевтов"
15:15 Чемпионат Европы по тяжелой атлетике: результаты выступлений израильских спортсменов
14:43 Спортивные знаменитости, чьи интимные фото хакеры "слили" в сеть
12:45 Хакеры похитили и опубликовали интимные фото жены Павла Мамаева
Спорт

Ломаченко и Усик защитили чемпионские пояса. Гвоздик нокаутировал "Монстра"

время публикации: 08:25 | последнее обновление: 08:25 блог версия для печати фото
Ломаченко и Усик защитили чемпионские пояса. Гвоздик нокаутировал "Монстра"

В США состоялся большой вечер бокса, в главных поединках которого принимали участие три украинских бойца.

Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO. Он победил техническим нокаутом американца Джейсона Сосу.

Украинец уверенно провел бой и выиграл все раунды. У экс-чемпиона мира "затек глаз" после третьего раунда. По ходу боя положение ухудшалось.

В восьмом раунде Василий провел несколько опасных атак, но Джейсон устоял на ногах. В девятом раунде украинец продолжал забивать оппонента. По окончании раунда команда американца отказалась от продолжения поединка.

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик нанес первое поражение американцу Майклом Хантером. Счет по карточкам 117:110 (трижды).

Первая половина встречи прошла в конкурен6тной борьбе. Во второй американец был неплох, но украинец действовал агрессивнее и чаще доставал противника тяжелыми ударами.

В конце поединка Усик сумел отправить соперника в нокдаун.

Александр Гвоздик защитил титул NABF в полутяжелом весе, нокаутировав Юниески Гонсалеса.

"Гвоздь" нокаутировал американца в третьем раунде.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 2 апреля 2017 г.
Бриедис стал первым латвийским чемпионом мира по боксу. Он победил Марко Хука
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 марта 2017 г.
На юношеском боксерском турнире в Лос-Анджелесе произошла массовая драка
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 марта 2017 г.
Дэвид Хэй проведет поединок против бойца UFC
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 марта 2017 г.
20-летний шотландский боец умер из-за сгонки веса
// NEWSru.co.il // Спорт // 26 марта 2017 г.
В Англии после соревнований умер 17-летний боксер
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 марта 2017 г.
Геннадий Головкин по очкам победил Дэниэла Джейкобса
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 марта 2017 г.
В Леваноне Мансур победил Кауффмана. Валентин за 70 секунд расправился с Альваресом







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017