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Спорт

Чемпионат мира: Анна Князева-Миненко заняла четвертое место

время публикации: 10:01 | последнее обновление: 10:01 блог версия для печати фото
Чемпионат мира: Анна Князева-Миненко заняла четвертое место

В Лондоне продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Анна Князева-Миненко заняла четвертое место в тройном прыжке.

Ее результат 14.42 м (лучший результат израильтянки в этом сезоне).

Чемпионкой стала Юлемар Рохас (Венесуэла) - 14.91 м. Серебряная медаль у колумбийки Катрин Ибаргуэн (14.89), бронзовая - у Ольги Рыпаковой (Казахстан) (14.77).

В метании копья Маргарита Дорожон заняла 14-е место и в финал не попала.

Чемпионкой мира стала китаянка Лу Хуэйхуэй. На втором месте Мартина Ротей (Словения), на третьем - Катарина Молитор (Германия).

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