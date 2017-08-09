Чемпионат мира: Анна Князева-Миненко заняла четвертое место

В Лондоне продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Анна Князева-Миненко заняла четвертое место в тройном прыжке.

Ее результат 14.42 м (лучший результат израильтянки в этом сезоне).

Чемпионкой стала Юлемар Рохас (Венесуэла) - 14.91 м. Серебряная медаль у колумбийки Катрин Ибаргуэн (14.89), бронзовая - у Ольги Рыпаковой (Казахстан) (14.77).

В метании копья Маргарита Дорожон заняла 14-е место и в финал не попала.

Чемпионкой мира стала китаянка Лу Хуэйхуэй. На втором месте Мартина Ротей (Словения), на третьем - Катарина Молитор (Германия).